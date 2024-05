Lazio, Tudor in conferenza: "Con me siamo primi in classifica! Firmerei per..."

TUTTOmercatoWEB.com

All'antivigilia della partita tra Lazio ed Empoli, in programma domenica 12 maggio alle ore 12.30, presso lo Stadio Olimpico di Roma, è intervenuto in conferenza stampa da Formello il tecnico biancoceleste Igor Tudor, presentare la sfida.



Che segnali ha ricevuto dalla squadra?

"Abbiamo lavorato bene. Mancano tre gare fino alla fine, vogliamo continuare questo percorso che abbiamo iniziato. La squadra era serie e concentrata, consapevole della gara. Ho visto belle cose".

Domenica sarà una giornata importante per la Lazio. Pensa che lo spirito della squadra del '74 possa essere d'ispirazione? Queste tre partite saranno importanti anche per quello che verrà dopo?

"Io e la squadra siamo concentrati sulle partite. Per le valutazioni ci sarà tempo, non abbiamo fatto ancora analisi sul mercato, per ora siamo concentrati solo sulle gare. Il passato ispira sempre, soprattutto da squadre così vincenti. Bisogna valorizzare successi come quelli del '74".

Dopo Monza era amareggiato, è tornato sulle cause di quel che è successo?

"Abbiamo fatto un'analisi come sempre, niente di più. Abbiamo lavorato su quello che non ci è piaciuto e abbiamo confermato quello che ci è piaciuto. A poco dalla fine avevamo tre punti in mano. Penso che la strada si aggiusta, domenica dobbiamo fare una grande prestazione e prenderci i punti".

Pensa di ripartire da Immobile?

"Domani abbiamo rifinitura e vediamo".

A Monza ci sono state delle reazioni a delle sostituzioni, c'è stato un confronto con Zaccagni e Luis Alberto?

"Non ci sono gare nel calcio in cui non accadono queste cose, sono cose che riguardano il calcio, l'importante è che restino nel limite".

Quali sono le cose che non le sono piaciute contro il Monza?

"Non voglio fare un'analisi sul Monza, quello è passato. Abbiamo lavorato sulla costruzione, sui calci piazzati, sulle rimesse laterali, sullo stare bassi, sul cross, sulla struttura di gioco".

La Lazio sta perdendo terreno in Europa? Per lei è una sfida cercare di portare la Lazio avanti in Europa?

"Nella mia vita penso sempre al presente, fare paragoni con altri non serve ad altri, questo è quello che dico tutti i giorni ai calciatori. Se si cresce e si migliore, si diventa più forti, quello è l'obiettivo, così si va avanti. Poi vediamo il lavoro dove ti porta, meno guardi gli altri meglio è, ci si può concentrare meglio su sé stessi".

La Lazio ha perso 18 punti da situazione di vantaggio, sta riflettendo su questo tema?

"Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. Io firmo per i prossimi dieci anni che facciamo percorsi come questo".

Come sta Provedel? Come gestirà ora entrambi i portieri?

"Mandas ha lavorato bene, Provedel è il numero uno sta tornando da un infortunio importante, non è ancora pronto per la prossima partita".

Come stanno i difensori?

"I difensori si sono allenati. Gila tornerà sicuramente contro l'Inter, vediamo se sarà in panchina domenica".

C'è l'ambizione di migliorarsi e la consapevolezza sui mezzi?

"L'ambizione dev'esserci sempre. Bisogna solo pensare a come migliorarsi, senza fissare obiettivi perché non porta a nulla".