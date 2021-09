Milan - Lazio, la spinta dei tifosi biancocelesti: ecco quanti saranno a San Siro

Dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri torna in campo e ha subito un big match. Le aquile sono attese a San Siro per il match contro il Milan di Stefano Pioli. Una sfida che nessuna delle due vuole sbagliare e che si preannuncia spettacolare. I biancocelesti potranno contare su un folto numero di tifosi che seguiranno la squadra fino al Meazza. Saranno circa due mila (1978 per la precisione) i tifosi della prima squadra della Capitale che seguiranno Immobile e compagni sulle rive dei Navigli. La riapertura degli stadi dopo un anno e mezzo a porte chiuse, anche ancora al 50% e con delle limitazioni, ha riportato un po' di normalità con la speranza che si possa tornare presto alla vita di prima. La spinta dei sostenitori della Lazio si farà sentire e lo sa bene anche Sarri che spera, anche grazie a loro, di dire la propria contro i diavoli rossoneri.