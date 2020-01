Napoli - Lazio, probabili formazioni: turnover sì, ma non troppo

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - LAZIO - Chi ha tempo di fermarsi, c'è la Coppa Italia. Il Napoli al San Paolo, prima del derby e di un cammino in Serie A da adornare cercando la dodicesima vittoria consecutiva. Un ostacolo alla volta, il calendario della Lazio da qui a un mese ne è pieno. In ottica formazione, Inzaghi dovrà ragionare anche alla lunga distanza. Però martedì (ore 20:45, ndr) si giocano i quarti di finale di una coppa alla quale il mister e la società tengono tantissimo. Ecco perché, visto l'avversario, è probabile che il turnover venga ridotto ai minimi termini.

Un'assenza che pare scontata è quella di Correa: andrà in panchina, ma difficilmente sarà rischiato con il derby alle porte. Verrà riproposta la coppia Immobile-Caicedo. In porta dovrebbe esserci Strakosha (nonostante i controlli al gomito in Paideia), mentre si registrerà qualche cambio in difesa. Radu verrà risparmiato, Acerbi scalerà dunque sulla sinistra con Luiz Felipe centrale e Bastos sul centrodestra. Per quanto riguarda la fascia destra, Marusic è ancora out: giocherà Lazzari. In mezzo al campo, a sorpresa, verrà lasciato a casa Luis Alberto (è affaticato, al suo posto giocherà Parolo) con Leiva e Milinkovic a completare il terzetto (Cataldi ha una lesione, salterà anche il derby). A sinistra, invece, Lulic ritroverà una maglia da titolare.

CAPITOLO NAPOLI - La squadra di Gattuso è in crisi nerissima. Sconfitto anche dalla Fiorentina, il Napoli sarà in ritiro da lunedì mattina fino alla sfida contro la Lazio. E per questo risulterà un cliente pericolosissimo. Con tutta probabilità, i partenopei dovranno fare ancora a meno di Allan, Younes, Maksimovic, Ghoulam, Mertens e Koulibaly oltre al lungodegente Malcuit. Uno tra Di Lorenzo e Hysaj dovrà adattarsi da centrale di difesa. Possibile chance dal 1' per Lozano, Meret e il nuovo acquisto Demme. Di seguito, le probabili formazioni di Napoli - Lazio.

Napoli - Lazio

Coppa Italia 2019/20 - Quarti di finale

Stadio San Paolo di Napoli - martedì 21 gennaio, ore 20:45

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Lobotka, Callejon, Leandrinho, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

INDISPONIBILI: Allan, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Mertens, Younes

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Fabian Ruiz

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. A disp.: Proto, Guerrieri, Radu, Patric, Vavro, Silva, D. Anderson, Minala, Berisha, A. Anderson, Jony, Correa, Adekanye. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Luis Alberto, Lukaku, Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Luiz Felipe

ARBITRO: Massa (sez. di Imperia)

ASSISTENTI: Mondin e Di Iorio

IV UOMO: Manganiello

VAR: Nasca

AVAR: Costanzo

SPECIALE NAPOLI - LAZIO - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme i quarti di finale di Coppa Italia 2019/20. Durante i 90/120 minuti dell'incontro Napoli-Lazio sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 20:45, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio San Paolo di Napoli vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo martedì allora: appuntamento alle ore 20:45 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!

