PRIMAVERA - Lazio, Crotone abbattuto: finisce 0-7 in Calabria

Partita a senso unico a Crotone dove la squadra di Calori domina il match dal primo all’ultimo minuto rendendo chiaro un divario tecnico enorme tra le due compagini. Ad aprire le danze ci pensa Mancino che al 33’ approfitta di un errore difensivo da parte di Filosa, poi al 41’ si regala la doppietta sparando un missile imprendibile per Lucano. Al 44’ l’ottima giocata di gruppo porta alla rete firmata Shehu ma nella è nella ripresa che la Lazio straripa. Al 61’ Filosa fa un altro pasticcio e insacca il pallone nella sua porta segnando un clamoroso autogol, al 65’ un Castigliani appena entrato non ha intenzione di rimanere a digiuno e firma il pokerissimo infilando la sfera all’incrocio dei pali. Il 6-0 arriva al 73’ grazie ad Etienne Tare, chiude il monologo biancoceleste Marinacci all’80.

Campionato Primavera2 | 15ª giornata

Sabato 5 febbraio 2022, ore 11:00

Stadio “Baffa”, Cotronei (CR)

CROTONE (3-5-2): Lucano; Spezzano, Filosa, De Paola; D’Andrea, Nisticò (46' Amansour), Timmoneri, Ranieri, Cantisani; Gozzo (62' Chiarella), Maisano (62' Romano). A disp.: Pasqua, Moschella, Brescia, Frustaglia, Giancotti, Rossi, Lavigna, Prato, Falbo. All.: Francesco Lomonaco

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Migliorati, Adeagbo, Kane, De Santis (62' Marinacci); Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi (75' Muhammad), Mancino (62' Castigliani); Crespi (67' Troise) A disp.: Furlanetto, Pollini, Ferrante, Cantiani, Tare, Martinelli. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano)

Assistenti: Santino Spina - Andrea Maria Masciale

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

90' - L'arbitro non concede recupero e fischia la fine del match.

80' - SETTEEEEEEEE! Gol di Marinacci, tiro dalla lunga distanza che si infila all'angolino della porta di Lucano.

75' - Cambia ancora Calori: Muhammad prende il posto di Adjaoudi.

73' - SESTO GOLLLLLL! La firma stavolta è di Etienne Tare che stende definitivamente un Crotone distrutto.

68' - Brutto scontro tra Chiarella e Migliorati che si rialzano un po' storditi.

67' - Nuovi cambi per la Lazio: Troise e Tare al posto di Crespi.

65' - CINQUEEEEE! Castigliani entra e tira una sassata all'incrocio dei pali firmando il pokerissimo biancoceleste.

62' - Cambi per entrambi gli allenatori: Castigliani entra per Mancino, Marinacci per De Santis. Nel Crotone fuori Maisano per Romano e Gozzo per Chiarella.

61' - Autorete di Filosa: pallone di Mancino per Crespi, la sfera viene intercettata involontariamente dal difensore del Crotone.

52' - Lazio sfortunatissima! Missile di Ferro che si stampa prima sulla traversa poi sulla schiena di Lucano che stava per farsi un clamoroso autogol.

47' - Conclusione di potenza col Mancino di Adjaoudi, pallone che finisce di poco fuori.

46' - Si riparte! Amansour al posto di Nisticò.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Squadre negli spogliatoi

44' - TRIIIIISSSSSSS! Arriva anche la firma di Shehu dopo una bellissima giocata di gruppo.

41' - DOPPIETTA DI MANCINOOOOOO! Ottima mira dell'attaccante che beffa il portiere avversario e porta la Lazio in doppio vantaggio.

33' - VANTAGGIO LAZIOOOO! Filosa perde il pallone, Mancino ne approfitta, si sistema il pallone sul destro e butta giù la porta di Lucano.

18' - Altra conclusione stavolta di Crespi, il tiro è troppo centrale e Lucano è bravo a fare sua la sfera.

17' - Conclusione dalla distanza di Ferro: il tiro è forte ma troppo alto.

15' - Partita equilibrata fin qui con poche occasioni ma la lotta a centrocampo è serrata.

5' - Crotone che mostra un atteggiamento più passivo e attendista.

3' - Punizione interessante per la Lazio, sul pallone va Bertini: il tiro a giro finisce fuori di poco.

2' - Ritmi del match già elevati.

1' - Iniziata! Primo pallone per la Lazio.

PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Crotone-Lazio, gara valida per la 15ª giornata di Primavera 2, girone B. La sfida d’andata, vinta per 6-2 dai ragazzi di Calori, aveva dato il via ad una striscia di vittorie in trasferta che ad oggi hanno portato ben 13 punti ai biancocelesti. Non soltanto tra le mura amiche quindi, la Lazio sa far male ovunque, sintomo che la squadra sta decisamente vivendo una buona annata. L’unico ostacolo oggi potrà essere solo l’emergenza in difesa, con Ruggeri, Santovito e Floriani Mussolini non convocabili. Per tenersi stretto quel primo posto in classifica servirà quindi ancora più impegno, per viaggiare a vele spiegate verso l’obiettivo Primavera 1 e tornare “dove volano le aquile”.