RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Europa League: nel gruppo con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz

GRUPPO H: Stella Rossa, Monaco, Ferencváros, Nantes.

GRUPPO G: Olympiacos, Qarabag, Friburgo, Trabzonspor.

GRUPPO F: LAZIO, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz.

GRUPPO E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonia.

GRUPPO D: Braga, Malmo, Union Berlino, Saint-Gilloise.

GRUPPO C: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki.

Gruppo B: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahce, AEK Larnaca.

Gruppo A: Arsenal, Psv Eindhoven, Bodo/Glimt, Zurigo.

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Inizia il sorteggio di Europa League.

Tutto pronto a Istanbul per i sorteggi dei gironi di Europa League. La Lazio di Sarri si trova in prima fascia. La cerimonia è in programma alle ore 13. I club partecipanti sono stati suddivisi come al solito in quattro fasce in base al ranking UEFA per comporre i vari gruppi. Al sorteggio partecipano 12 che accedono direttamente alla fase a gironi, dieci vincitrici degli spareggi di Europa League e dieci squadre provenienti dagli spareggi di UEFA Champions League (6) e dal terzo turno di qualificazione del percorso Piazzate (4). Di seguito le quattro fasce:

Prima fascia

Roma (ITA)

Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG)

Lazio (ITA)

Braga (POR)

Crvena zvezda (SRB)

Dynamo Kyiv (UKR)

Olympiacos (GRE)

Seconda fascia

Feyenoord (NED)

Rennes (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Monaco (FRA)

Real Sociedad (ESP)

Qarabağ (AZE)

Malmö (SWE)

Ludogorets (BUL)

Terza fascia

Sheriff (MDA)

Real Betis (ESP)

Midtjylland (DEN)

Bodø/Glimt (NOR)

Ferencváros (HUN)

Union Berlin (GER)

Freiburg (GER)

Fenerbahçe (TUR)

Quarta fascia

Nantes (FRA)

HJK Helsinki (FIN)

Sturm Graz (AUT)

AEK Larnaca (CYP)

Omonoia (CYP)

Zürich (SUI)

Saint-Gilloise (BEL)

Trabzonspor (TUR)

Come funziona il sorteggio della fase a gironi di Europa League

• I 32 club sono divisi in quattro fasce da otto in base ai seguenti principi

• In prima fascia ci sono i vincitori della UEFA Europa Conference League (Roma) e le sette squadre più in alto nel ranking; in seconda gli otto club che seguono nel ranking e così via per terza e quarta fascia.

• Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese abbiano orari di calcio d'inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu.

• Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A,B C, D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei gruppi blu (E, F, G, H).

•Le partite dei gironi rossi e di quelli blu si giocheranno in orari diversi (18:45 o 21:00 CET).

Perché alcuni club sono accoppiati?

Nel caso di federazioni con due squadre nella competizione, questi club saranno accoppiati in modo che le loro partite inizino in orari diversi.

Nel caso di federazioni con tre squadre nella competizione, saranno abbinate solo due squadre.

Nel caso di federazioni con una squadra nella fase a gironi di UEFA Europa League e una squadra nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League, anche questi club saranno accoppiati in modo che le loro partite inizino in orari diversi.

Nel caso di federazioni con una squadra nella fase a gironi di UEFA Europa League e tre nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League, il club di UEFA Europa Conference League non abbinato sarà abbinato al club della fase a gironi di UEFA Europa League.

Nel caso di federazioni con tre squadre nella fase a gironi di UEFA Europa League e una nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League, il club di UEFA Europa League non abbinato sarà abbinato al club della fase a gironi di UEFA Europa Conference League.

Gli abbinamenti saranno basati sull'audience televisiva delle squadre.

A Roma e Lazio

B Man United e Arsenal

C Crvena zvezda e Partizan (UECL)

D Dynamo Kyiv e Dnipro-1 (UECL)

E Feyenoord e PSV Eindhoven

F Rennes e Monaco

G Real Sociedad e Real Betis

H Malmö e Djurgården (UECL)

I Midtjylland e Silkeborg (UECL)

J Bodø/Glimt e Molde (UECL)

K Union Berlin e Freiburg

L Fenerbahçe e Trabzonspor

M Nantes e Nice (UECL)

N Sturm Graz e Austria Wien (UECL)

O AEK Larnaca e Omonoia

P Zürich e Basel (UECL)

Cosa succede dopo?

Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale.

Le seconde dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta dove saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di UEFA Champions League.

Le terze dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della suddetta competizione.

Le date della fase a gironi di Europa League

Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023 (Puskas Arena di Budapest)