Serie A, Spadafora: "Tra stasera e domani il parere sul protocollo Figc"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in una diretta su Facebook ha annunciato che a breve arriverà il parere del comitato tecnico scientifico sul protocollo Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra. Le sue parole: "Ad ore, tra stasera e domani arriverà il parere del comitato tecnico scientifico sul protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra, questa volta, del mondo del calcio".

ALTRI SPORT - Sulla ripresa degli altri sport: "Siamo pronti per sottoporre all'attenzione del comitato tecnico scientifico le linee guida per la ripresa degli allenamenti di tutti gli sport di squadra e a presentare le linee guida per la riapertura di palestre, piscine, circoli sportivi, centri tennis, insomma tutti gli impianti sportivi che serviranno per riprendere l'attività. La settimana prossima ho chiesto al presidente del Coni Malagò e al presidente del Comitato Paralimpico Pancalli di incontrarci per fare il punto della situazione".

