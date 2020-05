26 maggio, sette anni fa il gol di Lulic al derby: rivivi il gol con la voce di Alessandro Zappulla! - VIDEO

Tutto al 71esimo: basta un gol per scrivere la Storia. Chiedetelo a Senad Lulic: segnava sette anni fa il gol che aggiudicava la Coppa Italia alla Lazio, nella finale contro i rivali capitolini. La solita storia: i biancocelesti sembrano lievemente meno in forze rispetto agli avversari, ma si sa: "il derby è il derby" e ogni pronostico può essere soverchiato. E così sarà: è la Lazio a spingere di più, in una gara tesissima - come solo la stracittadina sa essere - e con poco riguardo per l'estetica del bel calcio. A venti minuti dalla fine, la zampata del bosniaco, la corsa sul manto erboso dell'Olimpico per esultare. La premiazione, una Coppa alzata al cielo quando i rivali di sempre avevano già svuotato gli spalti della Curva. Un biglietto per l'Europa strappato in extremis. Le parole di Hernanes - prima di lacrime, polemiche - riassumevano in una stringatissima frase l'esplosione dell'Olimpico dopo la rete decisiva, le emozioni dei tifosi laziali: "È tanta roba". E sette anni dopo il pensiero resta lo stesso: quanti derby ci sono ancora da disputare, e chissà quanti ne vinceranno, i giallorossi. Peccato non aver vinto quello giusto: era l'unico che contava davvero. 26 maggio, che giornataccia... Rivivamo quindi quella rete con le urla del direttore Alessandro Zappulla in un Olimpico gremito...

http://www.dailymotion.com/video/x4crgrs <- QUI PER RIVIVERE IL GOL DI LULIC CON LE URLA DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO