Agenti sportivi più pagati del 2020: Mendes sul podio

Il 2020 è stato di certo un anno molto complicato per il mondo e la crisi dovuta alla pandemia di coronavirus non ha di certo risparmiato il mondo dello sport. Nonostante questo c'è chi è riuscito a guadagnare e non poco. Come ogni anno la rivista Forbes ha stilato la classifica degli agenti sportivi che hanno portato a casa più commissioni: i migliori procuratori hanno chiuso contratti per oltre 41,2 miliardi di dollari (circa 33,8 miliardi di euro) con commissioni di oltre 1,9 miliardi di dollari (circa 1,56 miliardi di euro). Primo posto occupato dall'agente di baseball Scott Boras con 161,1 milioni di dollari di commissioni; secondo gradino del podio Jonathan Barnett 142,3 milioni di dollari di commissioni alla sua agenzia l' ICM Stellar Sports. Terzo posto per una vecchia conoscenza del calcio italiano e che spesso ha avuto a che fare con la Lazio. Parliamo di Jorge Mendes con un totale di 104 milioni di dollari.

