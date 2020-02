Agostinelli: "Con il Genoa prova di maturità. Inter e Juve non sono imbattibili"

Lazio seconda, la vetta è a un solo punto. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Se la Lazio va in Champions l'anno prossimo devi prendere tre o quattro elementi di grande valore. Rapporto tra i bancocelesti con Inter e Juventus? I vantaggi della Lazio in primis sono legati al dover fare una sola competizione. Adesso attendo solo un'altra risposta: col Genoa potrebbe essere spartiacque perché tutti sanno che lotti per lo Scudetto e diventa una grande prova di maturità. Sono sicuro che nonostante le pressioni la squadra si mostrerà matura. Ripeto, non ho timori ma attendo quest'ulteriore salto di qualità. Con l'Inter è come se il campionato fosse finito perché arrivare quinti mi sembrerebbe impossibile. Ora devi relazionarti con queste gare ostiche e se vuoi arrivare in fondo devi vincerle. Né Inter né Juve sono imbattibili, non solo perché le hai già battute. Soprattutto perché vedI la loro fatica con le altre, se pareggi non sei certo che le due rivali vincano".

