Almeria, Mendes: “Ecco cosa mi aspetto dalla Lazio. Noi speriamo…”

L’ultimo test per la Lazio, prima della ripresa del campionato, sarà con l’Almeria. La sfida è in programma per giovedì 22 alle 18:30 e per l’occasione, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto Houboulang Mendes. Queste le sensazioni e le aspettative del difensore a proposito dell’amichevole: “È una squadra molto difficile, sarà una partita dura per entrambe le squadre, anche se speriamo di vincere".

