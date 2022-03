Anderson, "al decimo assist scatterà il bonus". Ma Felipe smentisce...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Pronta è arrivata la smentita di Felipe Anderson alla notizia secondo cui, dopo aver messo a segno il decimo assist, avrebbe giovato di un cospicuo bonus. Questo sarebbe stato inserito nel contratto che, la scorsa estate, l'ha legato alla Lazio. "Non è vero", ha commentato l'attaccante su Twitter.

Per Felipe Anderson il traguardo è vicino e, in questo senso, ogni assist può valere un tesoro. Come riporta Il Messaggero, al brasiliano ne mancano appena tre per far scattare il bonus da quasi un milioni pattuito nel suo contratto con la Lazio a luglio. L'ex West Ham si era decurtato lo stipendio pur di tornare a vestire la maglia biancoceleste, in Inghilterra avrebbe guadagnato addirittura cinque milioni a stagione. Al contrario, "Pipe" ha deciso di rimettersi in gioco, firmato un quadriennale da poco più di due milioni e di riconquistarsi il resto con merito. A dieci passaggi decisivi, scatterà un premio "monstre" per Anderson. E le chance, considerando la stima che Sarri ha sempre nutrito nei suoi confronti, di certo non mancheranno.

