Angola, Bastos convocato per la doppia sfida di Lisbona: "Sempre un onore" - FT

Questi sono giorni decisivi per il futuro di Quissanga Bastos, in uscita dalla Lazio. Il difensore, intanto, può esultare per la convocazione ricevuta dal ct dell'Angola Gonçalves per la doppia sfida di Lisbona contro il Camerun. Il classe '91 ha condiviso la notizia con i propri seguaci di Instagram: "Sempre un onore rappresentare il mio Paese".

