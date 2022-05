Argentina U20, Luka Romero per 62' in campo nella vittoria con l'Arabia Saudita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Romero, dopo esser stato chiamato dal ct dell'Argentina Scaloni, è "tornato" nella selezione giovanile. Il talento biancoceleste, archiviata la stagione con la Lazio, ha risposto presente alla convocazione di Mascherano per gli impegni dell'Under 20 nel Torneo Maurice Revello. Il primo match, quello di oggi, contro l'Arabia Saudita, ha visto trionfare l'albiceleste, andata in gol all'83' con Castro. Quest'ultimo era entrato in campo solamente venti minuti prima, sostituendo proprio Romero. La prossima sfida è in programma il 1° giugno contro Panama.

