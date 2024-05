Atalanta-Fiorentina, la Lega si è decisa: ecco quando sarà recuperato il match

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega di Serie A ha annunciato che la partita tra Atalanta e Fiorentina, inizialmente in programma per il 17 marzo, ma non disputata a causa della scomparsa del dirigente fiorentino Joe Barone, verrà recuperata domenica 2 giugno alle ore 18.00, dunque a campionato già terminato. Di seguito la nota ufficiale.

"Si comunica che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00".