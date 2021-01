Atalanta - Lazio, pericolo diffidati: ecco chi rischia di saltare il match

La Lazio affronterà due volte l'Atalanta durante la prossima settimana: una nei quarti di finale di Coppa Italia e una in campionato. Prima però, i biancocelesti dovranno sfidare il Sassuolo nella 19^ giornata di Serie A. Il match con i neroverdi potrebbe condizionare quello con i bergamaschi, dovesse arrivare un cartellino giallo per chi è entrato in diffida. Tra gli uomini di Inzaghi, quelli che dovranno stare più attenti sono Caicedo, Escalante, Fares e Hoedt. Anche qualcuno della rosa di Gasperini è a rischio: Djimsiti, Toloi e Gosens, se ammoniti durante la partita contro il Milan, salteranno il confronto con la Lazio.