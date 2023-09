Atletico Madrid, Simeone a Sky: "Infortuni? Non credo sia un problema, domani..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simeone, dopo essersi espresso in conferenza stampa, si è trattenuto anche ai microfoni di SkySport. Queste le parole: "Ci sta costando tanto andare avanti nel girone di Champions, questo è un segnale di allerta. E non possiamo pensarci, al di là della partita di domani, la testa sarà a metà su come fare meglio in questa partita dove ci troviamo di fronte una squadra che ha finito la scorsa stagione come noi: molto bene e facendo tante cose buone. Ha ricominciato al senso opposto, la partita di Napoli bellissima e quella con la Juventus, che non è una piazza facile dove andare a giocare, non facendo quello che volevano fare. Noi abbiamo fatto la stessa cosa, la partita col Valencia non è stata come noi volevamo. Ci troveremo davanti una squadra con un grandissimo allenatore come è Sarri, che sa quello che vuole. È un calcio bello da vedere e da giocare. Trascina come allenatore. Noi con le stesse armi che abbiamo avuto in questi anni. Magari sarà di buon auspicio tornare a Roma"

INFORTUNI - "Credo che questo non sia un problema. Tutte le squadre hanno infortuni, dobbiamo preoccuparci di recuperarli più velocemente. Quella squadra che ha la possibilità di farlo più velocemente sicuramente sarà migliore delle altre perché è pazzesco quello che fanno gli infortunati. Vanno a giocare in Sudamerica, in Asia e poi tornano qua, partite nel mezzo, Champions, Coppa e la Liga. Ormai è così, lo sappiamo e dobbiamo affrontarlo per quello che è"

