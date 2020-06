Balotelli e il Brescia, calma apparente: il giocatore ha svolto i test

Prosegue seppur a distanza la querelle tra Mario Balotelli e il Brescia. Il calciatore continua a non allenarsi, e giorni fa aveva confermato quanto detto dal suo agente, riguardo alla mancata possibilità di effettuare i test come previsto dal protocollo medico. Nei giorni scorsi è andato in scena il sopralluogo della FIGC nel centro sportivo del Brescia, e nonostante il comunicato ufficiale di smentita delle Rondinelle, Il giocatore è stato convocato e ascoltato dalla Procura Federale.

TEST – Come riportato da Tuttomercatoweb, Balotelli avrebbe confermato alla Procura di aver svolto un tampone, mentre il test sierologico sarebbe stato effettuato come previsto dal protocollo, prima della ripresa degli allenamenti. L’ex attaccante del Milan si sarebbe sentito discriminato per aver svolto solo un tampone, tuttavia il Brescia avrebbe eseguito le procedure richieste dal protocollo. Al momento dunque, il caso Balotelli-Brescia sembra restare in stand-by, in attesa di nuovi colpi di scena, o forse di una chiusura definitiva.

