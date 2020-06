Serie A, ok definitivo alla quarantena soft. Gravina: "Auspico senso di responsabilità"

Con una circolare del Ministero della Salute è arrivato l'ok definitivo alla quarantena soft. Il provvedimento amministrativo ufficializza quanto anticipato ieri dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora. La nuova direttiva prevede, riporta l'Ansa, in casa di una positività, l'isolamento del positivo e dei suoi contatti stretti e un test rapido per tutto il gruppo squadra nel giorno della partita, per consentire ai negativi di prendervi parte, con ritorno in isolamento a fine gara.

IL COMMENTO DI GRAVINA - "La circolare che regola la quarantena per le squadre professionistiche, così come da indicazioni del CTS, è un'ulteriore passo avanti per il completamento della stagione sportiva": lo dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo il varo ufficiale del nuovo protocollo anticovid per il campionato. "Ringrazio il ministro Speranza e tutto il Governo. Auspico adesso con grande senso di responsabilità, a partire dai tifosi che alimentano ogni giorno la passione per il calcio, che si adottino comportamenti che non vanifichino gli sforzi fatti".

