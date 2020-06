Ronaldo, gaffe su Werner: "Ma è l'attaccante del Bayer Leverkusen?"

Una gaffe bella e buona, che arriva da uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Ronaldo Luis Nazario da Lima, ora presidente del Real Valladolid, ha tenuto oggi una conferenza stampa su Zoom organizzata dal Banco Santander. Ecco che, a una domanda su Timo Werner, il fenomeno brasiliano è andato in difficoltà: "Ma è l'attaccante del Bayer Leverkusen?". Il giocatore, invece, ha militato in questa stagione nel Lipsia e vestirà nella prossima annata la maglia del Chelsea. Poi Ronaldo ha cercato di giustificarsi: "La verità è che non l'ho visto giocare spesso. Guardo tanto calcio ma in questo periodo meno perché la mia squadra non sta giocando. La verità è che non posso giudicarlo perché non l'ho visto".