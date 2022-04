Bayern Monaco con 12 uomini in campo: il Friburgo annuncia il ricorso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il caso Friburgo - Bayern Monaco. La squadra di Lewandoski ha giocato per qualche secondo con 12 uomini a seguito di un errore nel tabellone delle sostituzioni. Dopo qualche giorno, ecco che il Friburgo annuncia di voler fare ricorso in merito a quanto accaduto. Qualora venisse accolto, verrà assegnata la vittoria a tavolino alla squadra di Streich: “Non abbiamo avuto alcun ruolo né influenza sugli eventi che circondano il processo di sostituzione. Nonostante ciò, le norme legali e procedurali della DFB ci hanno obbligato ad assumere un ruolo attivo nella revisione legale degli eventi. Non abbiamo alcun interesse ad assumere questo ruolo attivo che ci è stato affidato contro la nostra volontà e ci sentiamo decisamente a disagio in esso. Di conseguenza, riteniamo che queste norme procedurali non siano idonee allo scopo. Essi gravano su soggetti completamente estranei – in questo caso il nostro club – e danno loro la responsabilità di far fronte a una chiara ed evidente violazione delle regole”.