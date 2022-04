Il Bayern Monaco rischia la sconfitta a tavolino: le motivazioni dell'arbitro

Fonte: Sportface

Continua a prender piede la polemica abbattutasi sul match Friburgo - Bayern Monaco. I bavaresi hanno vinto infatti per 4-1, giocando però in campo con 12 uomini per 30 secondi e adesso rischiano la sconfitta a tavolino. Come riporta sportface.it, a spiegare il motivo di quanto accaduto è anche Christian Dingert, arbitro del match: “È stata una situazione totalmente confusa. C’è stato un doppio cambio per il Bayern, inizialmente è stato mostrato sulla lavagna un numero sbagliato, per questo Coman non ha capito di dover uscire e per questo è rimasto in campo il dodicesimo uomo. Abbiamo notificato l’accaduto e fermato la partita, poi consultandoci abbiamo deciso di continuare. Per noi è abbastanza fastidioso perché ovviamente adesso quell’episodio è il focus di tutto. Il Bayern è rimasto in 12 per 15-16 secondi, non di più. Nessun gol è stato segnato in quel frangente. Lo faremo presente, anche se adesso la decisione spetta alla DFB“.