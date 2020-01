Bergomi: "Lazio da Scudetto, c'è grande entusiasmo. Che colpo Lazzari..."

Dove può arrivare questa Lazio? Bergomi ha parlato dei biancocelesti ai microfoni di TMW: "La Lazio è da Scudetto. Ormai è fuori dalle coppe e non gli serve una rosa enorme. Forse con un centrocampista in più sarebbe perfetta, ma ora a Roma c'è grande entusiasmo e l'ho percepito in Lazio - Napoli. Quando si crea un clima così, la squadra diventa molto pericolosa. Lazzari è stato un gran colpo, la Lazio ha anticipato diverse squadre per lui".

