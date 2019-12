Bologna, Mihajlovic non sarà in panchina questa sera: l'obiettivo è il Milan

È passata quasi una settimana dalla conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic. Commovente, dura verso la malattia, un inno alla vita. Il tecnico del Bologna ha saputo risvegliare dal torpore i propri ragazzi solo con la sua presenza. Un fattore vero e proprio, che ha permesso ai rossoblu di espugnare persino il San Paolo pur senza averlo in panchina. Per la partita di questa sera contro l'Udinese (quarto turno di Coppa Italia, ndr), però, tutto l'ambiente si sarebbe aspettato di vederlo a bordocampo assieme alla sua squadra. Non sarà così, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Sono previste temperature troppo basse per permettere a Mihajlovic di stare all'aria aperta senza rischi. Sinisa punta quindi il Milan che verrà ospitato al Dall'Ara domenica prossima, sempre alle 20:45. L'orario non è dei migliori ma a Bologna ci contano: il serbo ha voglia di tornare in campo, l'ultima sua presenza in panchina risale al 19 ottobre contro la Juventus allo Stadium.

