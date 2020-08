Borriello scherza sui fratelli Inzaghi: "Nel 2003 gli insegnavo a vincere campionati e coppe" - FT

Marco Borriello ha ormai appeso gli scarpini al chiodo dopo la sua ultima esperienza ad Ibiza. L’ex calciatore si gode la bellissima isola e non risparmia anche qualche siparietto molto simpatico sui social come dimostra la storia postata oggi sul suo profilo Instagram. Nella foto appaiono lui e i fratelli Inzaghi, Simone e Pippo, tutti in relax a bordo piscina. L’immagine è corredata anche da una didascalia: “Nel 2003 spiegavo a questi due signori come si vincono campionati e coppe”. All’epoca sia Borriello che Pippo Inzaghi erano freschi vincitori di scudetto con la maglia del Milan.

