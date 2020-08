Calciomercato Lazio, la Roma prova a inserirsi per Muriqi: le ultime

Dopo il comunicato di ieri pubblicato dal Fenerbahce, la Lazio resta comunque fiduciosa e vicina all'acquisto di Vedat Muriqi, come raccontato dalla nostra redazione. Secondo però quanto riportato da siamolaroma.it, la Roma si sarebbe inserita nella corsa per l'ariete kosovaro. Sarebbe previsto un incontro nei prossimi giorni tra emissari dei giallorossi e il club turco e ci sarebbero stati inoltre già dei contatti preliminari tra la società capitolina e il calciatore, per il quale sarebbe pronto un contratto quinquennale. Tuttavia, i biancocelesti restano in vantaggio per Muriqi e le prossime ore si preannunciano decisive per definire una volta per tutte l'affare con il Fenerbahce. Anche il Milan apprezzerebbe il calciatore, ma le aquile sembrano avanti a tutte. Lazio sempre in pole per Muriqi, ma Roma e Milan non demordono.

