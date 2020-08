DIRETTA - Calciomercato Lazio: avanza Rafinha, vicini Muriqi e Fares

CALCIOMERCATO LAZIO - Messa da parte la beffa David Silva, la Lazio è alla ricerca di rinforzi sul calciomercato. Il ritorno in Champions è un'occasione troppo ghiotta da sfruttare e non bisogna arrivare impreparati. Il primo colpo importante potrebbe arrivare dalla Spagna dove assicurano che i biancocelesti e il Barcellona hanno raggiunto un accordo per Rafinha Alcantara. Lo spagnolo naturalizzato brasiliano dovrebbe trasferirsi nella Capitale per circa 12 milioni. Oltre al calciatore blaugrana sono molti i big accostati ai biancocelesti. Ci sono stati dei contatti per Olivier Giroud, dopo che a gennaio era sfumato per il veto di Lampard. La pista del francese non va trascurata e potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Avvicinamenti anche per James Rodriguez. Tare ha parlato con Jorge Mendes, ma il calciatore guadagna più di cinque milioni al Real Madrid e vorrebbe avere la certezza di giocare titolare. Affare al momento complicato, ma pista da non abbandonare. Più remote le possibilità Mario Gotze e Julian Draxler, con il secondo che ha uno stipendio importante. Sullo sfondo non va dimenticato Rodrigo De Paul che piace tantissimo a Inzaghi, ma che l'Udinese valuta quasi 40 milioni di euro.

MURIQI E FARES - Nonostante il comunicato di ieri del Fenerbahce, Verdat Muriqi è prossimo a diventare un calciatore della Lazio. Le parti hanno gli accordi e si aspetta la fumata bianca definitiva sulla base di 16 milioni di quota fissa più due di bonus. Dovrebbe fare la strada inversa Bastos, in un'operazione slegata da quella dell'attaccante, in Turchia sono sicuri che il giocatore dovrebbe sbarcare in Superliga con i biancocelesti che incasseranno circa 4 milioni. Proseguono le trattative per Mohamed Fares della Spal. L'affare dovrebbe andare in porto in uno schema simile a quello di Lazzari: una parte in contanti più una contropartita. Simone Palombi è il favorito, ma attenzione anche a Fabio Maistro e Sofian Kiyine.

GLI ALTRI AFFARI - Raiola continua a proporre Giacomo Bonaventura. L'ex Milan può essere un affare perché è svincolato. Si valuterà, mentre viene rilanciato il nome di Lucas Torreira in uscita dall'Arsenal. Sul giocatore, però, la concorrenza è tanta a cominciare dalla Roma. Dalla Salernitana, intanto, Jean Daniel Akpa Akpro. Il franco-ivoriano arriverà a titolo definitivo e partirà con Inzaghi alla volta di Auronzo. Dopo il ritiro la Lazio prenderà una decisione, ma su di lui ci sono molti club francesi e spagnoli. In Veneto andrà anche Jony a cui sembra che il mister voglia dare una seconda chance. Nonostante la corte di Osasuna e Alaves, quindi, lo spagnolo potrebbe restare. Il numero 22 non dovrà far rimpiangere Senad Lulic che non seguirà i compagni sotto le Tre Cime di Lavaredo. La riabilitazione non è ancora finita, ma il bosniaco inizia a rivedere la luce. Dalla Francia, infine, assicurano che il Psg avrebbe messo gli occhi su Luiz Felipe. Il brasiliano è tra i possibili candidati a sostituire Thiago Silva.

