Calciomercato Lazio, Bastos nell'affare Muriqi? Il Fenerbahce smentisce - FT

Nei giorni scorsi sembrava poterci essere un inserimento di Bastos nell'affare tra Fenerbahce e Lazio per Vedat Muriqi. Notizia prontamente smentita dal club turco, che in questi minuti ha pubblicato sui propri canali ufficiali un comunicato: "Vedat Muriqi, uno dei nostri giocatori, sta ricevendo varie offerte da vari club. Tuttavia, oggi, su alcuni media, ci sono state notizie che la squadra italiana della Lazio lo avrebbe acquistato pagando una determinata cifra e corrispondendo il cartellino di un altro giocatore. Informiamo il pubblico che queste notizie non riflettono la verità. Fenerbahçe Sports Club".

