Calciomercato Lazio, il Psg piomba su Luiz Felipe: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il PSG piomba su Luiz Felipe. Almeno così sono convinti in Francia, dove inseriscono il difensore nella lista di nomi monitorati dai francesi per la sostituzione di Thiago Silva, vicinissimo alla Fiorentina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, al momento si tratta solo di un'indiscrezione ma che potrebbe trovare conferme nelle prossime ore. Sul giocatore si erano già informate sia Barcellona che Arsenal, ma la Lazio spara altissimo per il classe '97 e chiede circa 40/45 milioni. I soldi non mancano sotto la Torre Eiffel soprattutto dopo la finale di Champions League appena conquistata. Dopo la finale di sabato se ne saprà di più con i francesi che studieranno le mosse per il futuro. Sui loro taccuini ci sono da tempo Sergej Milinkovic Savic e Adam Marusic, adesso sembrerebbe esserci anche Luiz Felipe. Leonardo proverà l'affondo?

