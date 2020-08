Lazio, Luis Alberto re degli assist in Serie A: ma Luis Enrique non lo convoca

La stagione che si è conclusa è stata davvero super per la Lazio, tornata in Champions League dopo tredici anni di assenza e per lungo tempo a una manciata di punti dalla Juventus capolista. Tra gli artefici del rendimento della squadra biancoceleste, indubbiamente Luis Alberto, che si è posizionato al primo posto nella classifica degli assist-man della Serie A. I riconoscimenti, individuali e di squadra, ricevuti, non sono bastati alla Spagna per convincersi a convocare il 'Mago' per i prossimi impegni. Sui canali ufficiali della Federazione iberica, è stata pubblicata la lista dei giocatori convocati da Luis Enrique e, tra questi, non c'è spazio per l'ex Liverpool. In attesa di una nuova chiamata in Nazionale, Luis Alberto può godersi le "coccole" della Lazio e dei suoi tifosi.

