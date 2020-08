Calciomercato Lazio, su Palombi c'è mezza Serie B: ecco chi lo vuole

Simone Palombi sembra essere il nome caldo in uscita del mercato in casa Lazio. Come raccontato dalla nostra redazione, potrebbe essere una pedina di scambio nella trattativa per Fares con la Spal. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interessamento del Pisa per l'attaccante rientrato in prestito dalla Cremonese, e secondo Tuttomercatoweb, altre due società di Serie B lo avrebbero messo nel mirino: il Lecce appena retrocesso, (si tratterebbe di un ritorno per il classe 96'), e il Venezia del neo allenatore Paolo Zanetti.

Calciomercato Lazio, Caicedo in partenza? L'indizio arriva dai social - FT

Lazio, Felipe Anderson in vista: i bookmaker dicono sì al ritorno del brasiliano

TORNA ALLA HOME PAGE