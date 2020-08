Lazio, Felipe Anderson in vista: i bookmaker dicono sì al ritorno del brasiliano

Ha lasciato la Lazio due anni fa, destinazione Premier, ma oggi il ritorno di fiamma di Felipe Anderson è un’ipotesi più concreta che mai. Dopo le indiscrezioni della stampa inglese, anche i bookmaker confermano gli sviluppi a sorpresa sul brasiliano, dopo due stagioni tra luci e ombre al West Ham. Il fantasista potrebbe prendere il posto che la società aveva pensato per David Silva e in questo modo gli Hammers riuscirebbero a fare cassa per finanziare il loro mercato. Una combinazione di interessi che, spiega Agipronews, piace agli analisti, con Snai che offre il nuovo corso biancoceleste di Anderson a 3,50.

