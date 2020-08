Calciomercato Lazio, Muriqi c'è: ecco quando arriverà a Roma

Manca solo l’ufficialità, ma Vedat Muriqi sarà un nuovo giocatore della Lazio. Ormai non ci sono più dubbi, anche se alcune voci - nella giornata di mercoledì - avevano addirittura messo in dubbio il buon esito dell’affare, sostenendo che la Lazio stesse pensando di dirottare i 18 milioni promessi al Fenerbahce su altri obiettivi. Ma, come ripetuto in questi giorni dalla società, la parola data ha un’importanza fondamentale per Lotito e Tare e con Muriqi e con il Fenerbahce si era in parola da giorni. Cifre confermate: 16 milioni in parte fissa, altri due di bonus, al giocatore contratto quinquennale da due milioni a stagione. Muriqi dovrebbe sbarcare in Italia tra domenica e lunedì, questi sono i programmi al momento, ma si proverà anche ad anticipare i tempi, in modo da far partire il kosovaro con la squadra per il ritiro di Auronzo. Nella Capitale sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto di cinque anni con la Lazio. Inzaghi aspetta il primo colpo Champions. Muriqi è alle porte.

