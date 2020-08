Lazio, Raul Moro: "Ecco com'è andata con Cristiano Ronaldo"

Nel finale di stagione scorso, con molte partite ravvicinate, Simone Inzaghi ha avuto bisogno dell'aiuto anche di alcuni ragazzi della Primavera. Raul Moro, giovane talento spagnolo, ha dimostrato grandi capacità e si è meritato l'esordio in campionato in casa della Juventus.

Ai microfoni di Mundo Deportivo, il ragazzo ha raccontato l'emozione di quel momento e del suo percorso calcistico, partito dalla cantera del Barcellona: "Non mi pento di aver lasciato la Spagna. Al Barça avrei continuato nelle giovanili, mentre qui ho già esordito in Serie A. Quando gioco non ho problemi".

L'INCONTRO CON CR7 - "La maglietta gliel'ho chiesta a fine partita. Mi ha detto di aspettarlo nel tunnel dello spogliatoio perché prima aveva un'intervista con la TV e quando è arrivato mi ha stretto la mano e mi ha detto: 'Come stai?'".

SOGNI E OBIETTIVI - "Sono tenace e mi pongo tanti obiettivi e il prossimo è quello di entrare a far parte della prima squadra della prossima stagione. Se ho dei sogni? Ho tanti sogni: tornare un giorno in Liga, giocare in Champions League e giocare un Europeo o un Mondiale con la Nazionale spagnola".

