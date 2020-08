Lazio, le amichevoli nel ritiro di Auronzo: il programma completo

Domenica pomeriggio la Lazio partirà alla volta di Auronzo di Cadore, dove lunedì è previsto il primo allenamento del ritiro estivo. I biancocelesti si fermeranno in Veneto fino al 4 settembre in serata quando un volo da Venezia li riporterà nella Capitale. Sono 5 le amichevoli fissate da Inzaghi e lo staff: si comincia il 26 agosto con i dilettanti dell’Auronzo, per poi affrontare il 29 agosto la Top 11 del Cadore. Il 30 agosto segue la sfida con il San Giorgio, formazione di Serie D, mentre il 1 settembre l'avversario sarà il Padova. Il 4 settembre match di chiusura con il Vicenza. L’accesso al campo Zandegiacomo sarà contingentato e su prenotazione.

