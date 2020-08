Calciomercato Lazio, prosegue la ricerca del trequartista: tutti i nomi

Il calciomercato della Lazio vive una fase di transizione. Dopo l'esito della trattativa per David Silva il ds Tare è alla ricerca di un profilo alternativo che abbia la stessa portata: un top in grado di alzare il livello qualitativo della Lazio e di rappresentare anche una 'calamita' per gli altri giocatori. Un trequartista che sappia dialogare con Luis Alberto, Milinkovic e Correa, fornire palle gol a Immobile e quindi tale da fare la differenza in Italia e in Europa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'obiettivo più prestigioso al momento è James Rodriguez del Real Madrid, in scadenza nel 2021. Il suo cartellino vale circa 20 milioni, ma il problema più importante è legato all'ingaggio: oggi guadagna 6 milioni, la Lazio potrebbe offrire un ingaggio totale vicino ai 4 (come a Silva). Su di lui il pericolo più grande è rappresentato dagli interessamenti delle Premier League, con l'Everton in cima alla lista. Altro pallino di Tare è Rafinha, ex Inter di proprietà del Barcellona, anche lui in scadenza 2021. Il costo si aggira sui 10 milioni con il giocatore che accetterebbe più che volentieri la Lazio. In Premier i biancocelesti non perdono di vista Xherdan Shaqiri, altro ex Inter oggi al Liverpool. Il suo costo è sui 10-12 milioni, ma rispetto ai nomi elencati in precedenza è più attaccante o esterno offensivo. Infine De Paul dell'Udinese, mezzala destra o sinistra o, come impiegato nelle ultime giornate, centrocampista centrale. L'argentino, che in passato veniva schierato da 10 classico, è un tuttocampista in grado di abbinare la qualità con la quantità: Pozzo per lui chiede 40 milioni, troppi per chiunque. Lazio o Juventus che sia...

CALCIOMERCATO LAZIO, AFFARE MURIQI IN CHIUSURA

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SU FARES

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO