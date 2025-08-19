Lazio, dubbi in cabina di regia: sfida ancora aperta tra Cataldi e Rovella

RASSEGNA STAMPA - A pochi giorni dalla gara d'esordio in campionato contro il Como, Sarri deve ancora decidere a chi affidare le chiavi del suo centrocampo. Tra i diversi dubbi di formazione del tecnico ancora da fugare, quello sul ruolo di regista è forse quello più complicato, con Rovella e Cataldi che si contendono praticamente alla pari un posto da titolare.

Durante il precampionato, Mau era stato chiaro sulla volontà di alternare i due play, anche in base alle loro caratteristiche: più aggressività con Nicolò, maggiore capacità di costruzione con Danilo. In Sarri era balenata anche l'idea di testare Rovella da mezzala, con Guendouzi dall'altra parte e Cataldi in regia, ma, come sottolinea Il Messaggero, il tecnico ha intenzione di insistere su Dele-Bashiru, l'unico che possa garantire dei gol a centrocampo. Verso Como, la sensazione è che Rovella parta leggermente in vantaggio, ma i dubbi restano e il Comandante avrà ancora cinque giorni a disposizione per scegliere.

