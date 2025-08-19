Lazio, quattro rebus da risolvere: tutti i dubbi di Sarri verso Como

RASSEGNA STAMPA - L'inizio della nuova Serie A è ormai alle porte e per Sarri è giunto il momento di sciogliere tutti i dubbi restanti riguardo la formazione titolare che scenderà in campo contro il Como. Secondo il Corriere dello Sport, sono ben quattro i ballottaggi ancora in corso e i ruoli coinvolti sono quelli di portiere, terzino destro, regista e centravanti, nei quali il Comandante dovrebbe tendere a preferire l'usato sicuro.

Dopo aver concesso un minutaggio simile ad entrambi nell'arco del precampionato, tra i pali Mau dovrebbe preferire Provedel a Mandas. I due portieri verranno alternati nell'arco di tutta la stagione, ma se l'ex Spezia dovesse tornare ai livelli delle sue prime stagioni in biancoceleste sarà difficile soffiargli il posto. In difesa, Marusic è in vantaggio su Lazzari per partire dal primo minuto sulla corsia di destra. Al centro, però, vista la squalifica di Romagnoli, l'infortunio di Patric e considerando il fatto che Gigot sarà tagliato fuori, a disposizione ci sono solo Provstgaard e Gila. Non è da escludere, quindi, che sia Lazzari a giocare a destra, così che Sarri possa tenersi Marusic come carta d'emergenza da schierare al centro.

I nodi più intricati da sciogliere sono quelli legati ai ruoli di play e di centravanti. Con l'addio di Baroni, Rovella non è più un titolare inamovibile, specie dopo il ritorno di Cataldi. Durante le amichevoli i due sono stati alternati e la sensazione è che Sarri si riserverà di scegliere chi far giocare in cabina di regia di partita in partita, in base alle caratteristiche dell'avversario. In attacco, infine, c'è ancora da decidere chi giocherà al centro. Sia Castellanos che Dia sono reduci da una pre season tutt'altro che esaltante, essendo rimasti entrambi a secco in tutti i test disputati. I due hanno lavorato più come centravanti di manovra e Mau si prenderà fino all'ultimo momento per fare la sua scelta.

