Lazio, Sarri sceglie Pedro: è lui il jolly per l'effetto sorpresa

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si affida ancora a Pedro, il jolly di Sarri. A 38 anni resta decisivo: lo scorso anno, ricorda il Corriere dello Sport, è stato il giocatore che ha segnato di più da subentrato (9 reti), sfiorando il record di Muriel, e anche in precampionato ha confermato il suo ruolo di arma dalla panchina, entrando in tutte le amichevoli e trovando gol e giocate di qualità.

Ovunque giochi – esterno, trequartista o falso nove – Pedrito non perde classe ed eleganza, come dimostrato dalla rete capolavoro segnata a Rieti. Ora si prepara alla sfida contro l’amico di sempre Cesc Fabregas, tecnico del Como e suo coetaneo (Pedro di luglio, Cesc di maggio 1987) che l’estate scorsa aveva provato a portarlo in riva al lago. Pedro però guarda solo alla Lazio: vuole chiudere la carriera con un trofeo e nel frattempo si sente guida ed esempio per i più giovani.

