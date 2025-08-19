Torino, buona la prima per Baroni: in Coppa Italia decide Vlasic
Primo tempo di fischi; secondo tempo con gol. Il Torino, ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, ha superato di misura il Modena di Sottil grazie alla rete di Vlasic. Buona la prima per l'ex tecnico della Lazio Marco Baroni, che inizia ufficialmente il suo percorso in granata con una vittoria. Ai sedicesimi della competizione la sfida sarà contro il Pisa di Gilardino.
