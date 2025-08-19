Lazio, dubbio sulla fascia destra: Sarri è chiamato a scegliere il titolare

RASSEGNA STAMPA - Sarri è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per preparare al meglio l'esordio in campionato a Como. Uno di questi riguarda la fascia destra: il titolare naturale sarebbe Marusic, ma le assenze pesano. Romagnoli è squalificato, Patric è fermo ai box e Gigot sembra ormai destinato al taglio dalla lista o direttamente alla cessione.

In questo scenario, Marusic diventa l’unico adattabile al centro, ruolo in cui lo stesso Sarri lo ha già provato in emergenza. Se dovesse arretrare accanto a uno tra Gila e Provstgaard, spiega il Corriere dello Sport, sulla corsia resterebbe spazio per Lazzari, che potrebbe così partire titolare a Como. Una soluzione dettata più dalla necessità che dalle gerarchie, ma che permetterebbe alla Lazio di mantenere equilibrio e copertura in una difesa già ridotta all’osso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.