Lazio, Caressa su Sarri: "Ha la rosa completa dal primo giorno, mi aspetto..."

RASSEGNA STAMPA - Il campionato è alle porte e la Gazzetta dello Sport ne ha approfittato per intervistare Fabio Caressa, una delle voci più importanti e riconoscibili nelle telecronache italiane. Il noto telecronista ha fatto il punto sulla stagione che verrà, dichiarando di essere intrigato da diversi allenatori dal momento che hanno cambiato panchina quasi tutte le squadre.

Tra loro c'è anche la Lazio, che ha riportato Sarri a Formello dopo le dimissioni di marzo 2024, su cui Caressa si esprime così: "Sarri con la Lazio ha la rosa completa dal primo giorno di ritiro e per uno che come lui lavora tanto sui meccanismi è importante: mi aspetto una partenza forte".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.