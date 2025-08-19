Lazio, la coppia Gila - Provstgaard convince: i numeri sono dalla loro parte

RASSEGNA STAMPA - Dal precampionato arriva un segnale chiaro: la Lazio ha trovato una nuova coppia centrale. Gila e Provstgaard, protagonisti positivi dell’estate biancoceleste, saranno chiamati a guidare la difesa contro il Como. Una sfida non semplice, visto che i lombardi hanno mostrato un approccio offensivo già nei test estivi ( tre gol segnati ad Ajax, Lille e Betis) e si sono confermati prolifici anche in Coppa Italia contro il Sudtirol, nonostante Fabregas non sia stato affatto contento dell'atteggiamento dei suoi.

Numeri e prestazioni, però, danno fiducia. Già nelle poche presenze condivise nella scorsa stagione (33 minuti complessivi), spiega il Corriere della Sera, la Lazio non aveva subito gol con Gila e Provstgaard in campo. Lo stesso è accaduto in cinque delle sei amichevoli estive: contro Primavera, Avellino, Fenerbahçe e Burnley sono sempre rimasti imbattuti, arrivando a 73 minuti senza reti con l’Atromitos. Solo il Galatasaray è riuscito a bucare la loro coppia, in 310 minuti complessivi giocati insieme.

L’emergenza ha accelerato i tempi di adattamento: con Romagnoli squalificato, Patric infortunato e Gigot ormai ai margini, saranno loro a reggere la difesa nelle prime due giornate. I numeri sorridono e Sarri si gode una coppia giovane ma solida, chiamata ora a confermarsi anche in partite ufficiali.

