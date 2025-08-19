Caressa, gli inizi e la Lazio: "Il mio esordio e il momento peggiore..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - È tempo di un nuovo campionato e per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha contattato in esclusiva Fabio Caressa, che da anni ormai fa parte della nostra quotidianità con le sue telecronache e, inizialmente, radiocronache. Proprio la sua prima radiocronaca, racconta Caressa, riguardò la Lazio: si trattava, infatti, di Cesena-Lazio di Serie B nel 1987, mentre la prima telecronaca fu una gara del Leeds quattro anni dopo.

La Lazio, però, non è legata solo a un momento piacevole della sua carriera. Caressa ricorda infatti che il suo momento più difficile lo ha vissuto durante il derby Lazio-Roma del 2004, quando "girava la voce che ci fosse il morto per colpa di una macchina della polizia, c'era forte pressione perché io e Bergomi lo dicessimo in telecronaca ma abbiamo tenuto duro: su certe cose, senza una dichiarazione ufficiale, devi stare zitto".

