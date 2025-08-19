Lazio, Zaccagni premiato da Sofascore: "Sono onorato di ricevere..." - VIDEO

Mattia Zaccagni ha vinto il premio di Player of the Season secondo i dati raccolti da Sofascore. Infatti, è lui il calciatore con il punteggio più alto, con una media voto di 7.34. All'evento di premiazione, il capitano della Lazio è intervenuto tramite un videomessaggio trasmesso sullo schermo: "Grazie a tutti gli amici e fan di sofascore per questo riconoscimento. Sono onorato di ricevere questo premio e di aver raggiunto queste fantastiche statistiche, spero di continuare così e poterlo vincere anche il prossimo anno, o che comunque il premio resti all'interno dello spogliatoio. Ringrazio i miei compagni, la società e il mister che mi hanno permesso di raggiungere queste statistiche".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 18/8