Lazio, anno di transizione per la porta: a giugno si faranno nuovi calcoli
RASSEGNA STAMPA - Mancano pochi giorni all'inizio del campionato e Sarri è chiamato a sciogliere gli ancora evidenti dubbi di formazione. Il primo vero ballottaggio in casa Lazio riguarda la porta: Provedel contro Mandas. Come scrive il Corriere dello Sport, i segnali degli ultimi giorni danno l’italiano in vantaggio, pronto a riprendersi i pali già dal debutto in campionato. Sarri li ha gestiti con equilibrio per tutta l’estate, alternandoli di partita in partita: a volte un tempo ciascuno, altre volte con minutaggi diversi, come a Rieti dove il greco è partito titolare per poi lasciare spazio al compagno nell’intervallo.
Il piano del tecnico, delineato già a metà luglio, sembra confermato: 38 partite con un minutaggio distribuito tra entrambi, da definire nei dettagli. Molto dipenderà dalla condizione di Provedel, apparso rigenerato dal lavoro con Sarri: se tornerà ai suoi standard sarà complicato scalzarlo, anche se Mandas continua a spingere e il club ha tutto l’interesse a valorizzarlo.
Per i due portieri si prospetta un anno di transizione, salvo sorprese a gennaio che potrebbero cambiare lo scenario. Più in là, a giugno, la Lazio farà nuovi calcoli: Provedel avrà davanti un solo anno di contratto, in scadenza nel 2027, e allora la società deciderà come muoversi.