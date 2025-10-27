Calciomercato Lazio | Altra panchina per Ilic: è un'occasione per gennaio
27.10.2025 09:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Altra panchina, altra corsa. Ivan Ilic ha perso il posto al Torino, non è centrale nel progetto di Baroni e, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri potrebbe farci un pensierino per rinforzare il centrocampo della Lazio nella sessione invernale di calciomercato.
Non è una novità, già nei primi anni alla Lazio lo aveva cercato per sostituire Luis Alberto e dare equilibrio a un centrocampo troppo sbilanciato. Poi Sarri riuscì a trovare la quadra con il centrocampista spagnolo, ma questa è un'altra storia.