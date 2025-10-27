Lazio, contro la Juve ci pensa Basic Instinct! Le pagelle dei quotidiani

27.10.2025 10:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, contro la Juve ci pensa Basic Instinct! Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Toma Basic si prende il palcoscenico dell'Olimpico e trascina la Lazio verso una vittoria importantissima. Adesso è "Basic Instinct", come il film. Il croato si è ripreso il suo posto in rosa e vuole continuare a conquistare la tifoseria biancoceleste. Di sicuro, ieri ha conquistato sia lei sia la stampa. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Basic 7,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Basic 7

TUTTOSPORT - Basic 6.5

IL MESSAGGERO - Basic 8

LA STAMPA - Basic 7,5

IL TEMPO - Basic 8

IL RESTO DEL CARLINO - Basic 7