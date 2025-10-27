Lazio, contro la Juve ci pensa Basic Instinct! Le pagelle dei quotidiani
27.10.2025 10:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Toma Basic si prende il palcoscenico dell'Olimpico e trascina la Lazio verso una vittoria importantissima. Adesso è "Basic Instinct", come il film. Il croato si è ripreso il suo posto in rosa e vuole continuare a conquistare la tifoseria biancoceleste. Di sicuro, ieri ha conquistato sia lei sia la stampa. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Basic 7,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Basic 7
TUTTOSPORT - Basic 6.5
IL MESSAGGERO - Basic 8
LA STAMPA - Basic 7,5
IL TEMPO - Basic 8
IL RESTO DEL CARLINO - Basic 7