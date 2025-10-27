Lazio, finalmente sei cinica! Il dato sugli xG è inequivocabile...
RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince di misura contro la Juventus. Anzi, vince di 'corto muso' per citare le parole di un allenatore che la piazza bianconera la conosce a menadito. Basta un gol di Basic dopo 9' per portarsi a casa i tre punti, soprattutto con una fase difensiva eccellente al punto da riuscire a non subire niente o quasi.
La Juve di Tudor, infatti, ha creato poche occasioni, tuttavia quando c'è riuscita ha impensierito e non poco i tifosi biancocelesti. Le parate di Provedel su David e Thuram sono le uniche due volte che il portiere della Lazio è stato chiamato in causa per interventi rilevanti, ma che sono sufficienti per alzare il dato sugli xG della Vecchia Signoa e facendolo arrivare a 1.42 gol previsti.
L'xG DELLA LAZIO - Un dato citato anche da Tudor in conferenza stampa, ma che fa poco testo se gli attaccanti per merito del portiere avversario, o per demerito proprio, non riescono a gonfiare la rete. Un dato che, in ogni caso, viene vanificato dalla rete di Toma Basic e dalla vittoria di una Lazio che chiude la sfida con un xG di appena 0.77. Una Lazio cinica e soprattutto molto attenta.