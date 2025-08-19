Lazio, polverizzati i biglietti per Como: il dato sui tifosi presenti all'esordio
RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio rispondono sempre presente. Come riporta il Corriere dello Sport, in pochi minuti sono andati esauriti i 980 biglietti messi a disposizione dal Como per l’esordio in campionato: il settore ospiti sarà sold out e, con tanti laziali sparsi negli altri settori, la presenza biancoceleste supererà quota mille. Un segnale chiaro, che conferma la vicinanza alla squadra e a Maurizio Sarri, nonostante il clima di contestazione che continua a circondare la società.
