Lazio, per Dele-Bashiru è l'ora della verità: a Como Sarri aspetta risposte

RASSEGNA STAMPA - Dopo un'estate passata a lavorare per adattarsi al gioco di Sarri, per Dele-Bashiru è giunto il momento della prova del nove. Nel debutto a Como, il nigeriano dovrà dare risposte a Mau, che durante tutto il precampionato si è prodigato per trasformarlo in una mezzala adatta al suo 4-3-3, ottenendo via via segnali più incoraggianti.

Arrivato per giocare da centrocampista di corsa e quantità nel 4-2-3-1 di Baroni, Dele-Bashiru si è allenato per rispondere alle esigenze tattiche richieste dal Comandante. Inserimenti senza palla, diagonali difensive, capacità di accorciare e ripartire con decisione. Dei progressi ci sono stati, ma manca ancora quella continuità di rendimento e quella precisione nelle scelte che Sarri ancora confida possano arrivare. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico vuole costruirsi da solo quella mezzala che il mercato non ha potuto dargli, trasformando un cavallo pazzo come il nigeriano in un giocatore più disciplinato, senza però togliergli quella capacità di strappare a campo aperto.

Vecino e Belahyane stanno rientrando adesso da alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato la preparazione e non sono al meglio. Contro la squadra di Fabregas, Dele-Bashiru partirà titolare e per lui sarà un vero e proprio esame di maturità. Dopo quanto seminato durante l'estate, Sarri vuole ora raccogliere i frutti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.